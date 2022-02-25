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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.22 16:00

Парламентарии СЗФО обсудили и поддержали инициативы о расширении перечня районов проживания малочисленных народов Севера

На площадке законодательного собрания Ленинградской области 24 февраля состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов.  В работе комитета приняли участие представители законодательных органов власти 8 регионов Северо-Запада: Архангельской области, Вологодской области, Ленинградской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми, Санкт-Петербурга. Мурманскую область представлял заместитель председателя комитета областной Думы по образованию и науке Александр Клементьев.

В центре внимания была концепция проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отмечалось, что речь идёт о распространении программы предоставления «дальневосточных гектаров» на Арктическую зону, стартовавшей 1 августа 2021 года. До 1 февраля 2022 года правом оформить участки могли воспользоваться только жители этих регионов, такая практика позволяет защитить интересы коренного населения, но срок истек, и теперь право получили граждане России вне зависимости от их регистрации по месту жительства. Предлагается предусмотреть право жителей Севера на получение в безвозмездное пользование земельных участков в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации, определившего территорию, в границах которой соответствующий земельный участок может быть предоставлен гражданам в соответствии с Федеральным законом.

Парламентарии обсудили и поддержали инициативы о расширении перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости и о финансовой поддержке в виде субсидий на возмещение затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на выплату районных коэффициентов и надбавок в размере до 50% затрат. Также законодатели ознакомились с опытом по поддержке коренных малочисленных народов в Ленинградской области. В Подпорожском районе они встретились с представителями малых народов, посетили Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22926/

 

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