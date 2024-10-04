Парламентарии СЗФО поддержали северных предпринимателей

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам прошло 3 октября в Калининграде. В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Ирина Просоленко и Михаил Павлов.

Законодатели обсудили формы государственной поддержки регионального бизнеса и инвестиционной деятельности, вопросы развития бюджетного и налогового законодательства.

- Сегодня на заседании поддержали обращение к Госдуме и правительству РФ об увеличении порога доходов годовой выручки для предпринимателей на Крайнем Севере, применяющих упрощённую систему налогообложения, с 60 млн до 150 млн рублей, - отметила Ирина Просоленко по итогам заседания. - Это повысит конкурентоспособность нашего бизнеса в сравнении с регионами с благоприятными климатическими условиями.

Также парламентарии поддержали инициативу Заксобрания Санкт-Петербурга о предоставлении субъектам РФ права устанавливать правило об уплате административных штрафов в половинном размере при их оплате в 20-дневный срок. Это поможет унифицировать правоприменительную практику в случаях нарушений региональных законов, например, правил платной парковки.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30859/