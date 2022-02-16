В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. На заседании, которое провёл Александр Богович, депутаты заслушали и обсудили информацию министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артёма Гришина о периодичности перевозок пассажиров и багажа водным транспортом по маршруту Мурманск – Островной – Мурманск.

Он отметил, что на сегодняшний день загруженность рейсов теплохода «Клавдия Еланская» составляет всего треть от пассажировместимости. В Минтрансе уверены, что один рейс судна можно заменить с помощью привлечения воздушного транспорта. При этом, при использовании вертолёта по мере его загрузки, можно будет перевозить и небольшие партии грузов, такие как лекарства, почтовые отправления, скоропортящиеся продукты.

Парламентарии выразили обеспокоенность планируемым сокращением количества рейсов на социально значимом межмуниципальном маршруте регулярных морских перевозок.

Комитет принял информацию к сведению, оставив вопрос на контроле. Также было решено рекомендовать правительству Мурманской области рассмотреть возможность сохранения четырёх рейсов в месяц в расписании движения теплохода «Клавдия Еланская».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22827/