Паром «Принцесса Анастасия» примет 1,3 тысячи строителей Кольской верфи

На круизный лайнер «Принцесса Анастасия» будут заселены 1,3 тысячи работников компании «Saren» (СП турецкой компании «Renaissance Construction» и итальянской «Saipem»), одного из подрядчиков промплощадки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Его слова приводит «Интерфакс».

«Заселить туда планируется порядка 1,3 тысячи человек, чтобы максимально разобщить всю площадку не только «Велесстроя», но и «Saren», чтобы создать более комфортные условия проживания на этой территории», - отметил Чибис на брифинге, который проходил в видеорежиме.

Губернатор отметил, что всего среди подрядчиков ЦСКМС выявлены инфицированные в вахтовых городках двух компаний – «Велесстрой» и «Sаren».