Партия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», проведя в преддверии Дня космонавтики опрос, пришли к выводу, что о полёте в космос сегодня мечтает почти треть россиян, а особенно часто об этом задумываются программисты, инженерно-технические работники, аналитики и менеджеры по закупкам. Хотел бы полететь в космос 31% россиян, не хотели бы - 57%.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил полёт вокруг Земли за 108 минут. Первый полёт человека в космос стал сенсацией для всего мира. События того дня хорошо помнят представители старшего поколения нашей страны. У них до сих пор в памяти горит огонь гордости за то, что первого космонавта подготовили в СССР. Активисты регионального отделения Партии пенсионеров отмечают, что старт отечественной космической отрасли был потрясающим. «Мы первыми оказались в космосе. Блестящие конструкторские умы во главе с Сергеем Павловичем Королевым создали такой мощный технический задел, что отрасль до сих пор держится на достижениях Советского Союза. Мы и сегодня летаем на советских ракетах», - говорят они.

Но затем, в гонке на опережение наша страна стала терять позиции в космосе, считают активисты Партии пенсионеров. Учитывая это, Партия пенсионеров посвящает эту неделю, которую и открывает памятная для многих россиян дата, теме космоса в рубрике «Реплика».

Мы опросили наших земляков о том, как они оценивают достижения современной России в освоении Вселенной. Срез оценок и мнений получился настораживающим для правительства страны, считает Анастасия Карева, руководитель регионального отделения Партии пенсионеров.

Николай П., мурманчанин (64 года): «Сегодня наша страна в лучшем случае лишь на третьем месте в мире! Нас обошли не только США, но и Китай. Причина – некомпетентность работы руководства Роскосмоса».

Василий Александрович, мурманчанин (69 лет): «Главное – это «космических масштабов» воровство государственных средств. По-моему, более 5 млрд рублей расхищено на строительстве космодрома «Восточный». Безответственность и мздоимство зашкаливают!».

И наш земляк прав, как это не печально. Напомним, в 2017 году произошла авария запущенной с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз». Ракета и 17 спутников на борту рухнули и сгорели. Причина аварии – нелепая. Разгонный блок запрограммировали для полёта с Байконура, а не с Восточного. Это – символ непрофессионализма! В отрасли, где всегда работали лучшие умы страны.

Один из видных экономистов, отвечая на вопрос: «В чём главная беда современной России?», сказал: «У нас к государственным задачам приставлены люди с частными интересами».

Корень проблем страны – во многом в кадровой политике. Очевидно, что в самых перспективных сферах должны работать наиболее квалифицированные специалисты - элита цеха.

Приведём ещё несколько откликов северян.

Анна М., ЗАТО г.Североморск (56 лет): «У нас некоторые руководители делают «бизнес на государстве», где главное – лояльность к тому, кто взял тебя на хорошо оплачиваемую работу. Поэтому сметы у нас осваиваются, а ракеты – падают».

- Думал ли Королев и его команда о деньгах? - поинтересовались мы у Анны М.

- Нет. Они просто делали своё дело. И делали хорошо.

Поэтому Партия пенсионеров твёрдо требует кардинального оздоровления космической отрасли, которая всегда была гордостью нашей страны, гордостью миллионов наших граждан. Кадры, управляющие космической отраслью, должны быть назначены по критериям профессионализма и порядочности.

Нужно вернуть науке былой престиж. Более того, усилить её просветительскую функцию, иначе у нас картину мира будут по-прежнему формировать кривляющиеся представители шоу-бизнеса, больные на голову «экстрасенсы», альтернативные историки и разного рода жуликоватые адепты нетрадиционных культов.

И не нужно считать, что тема профессиональной безответственности нас не касается. Хотели бы вы, чтобы вас лечил врач с купленным дипломом? Или за штурвалом самолёта, в котором летит ваша семья, сидел недоучившийся лётчик? Однозначно, нет и нет!