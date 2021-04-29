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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 14:00

Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере

Накануне наступающего Дня международной солидарности трудящихся – Первомая, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость считает своим долгом вновь обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с требованием оказать противодействие участившимся случаям несоблюдения трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста.

По мнению Партии пенсионеров, Генеральная прокуратура РФ как орган, осуществляющий надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории, обязан гарантировать гражданам страны соблюдение статьи 3 Трудового Кодекса РФ, запрещающей дискриминацию в сфере труда и устанавливающей для всех равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Напомним, что в 2019 году Партия пенсионеров, проанализировав многочисленные обращения граждан старшего возраста об имевших место фактах дискриминации в трудовой сфере и опираясь на результаты проведенного социологического исследования, обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с предложением приступить к осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. В своем письме в надзорный орган Партия пенсионеров указала, что в сложившейся ситуации на рынке труда необходимы системные меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также привлечение к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещение пострадавшим причиненного ущерба.

«В своём письме мы отмечали, что для граждан предпенсионного и пенсионного возраста трудовая деятельность остаётся важнейшим источником материального достатка. Лишившись его, люди обречены на нищенские условия существования, - считают лидеры Партии пенсионеров. - Кроме того, Партия пенсионеров обращала внимание Генеральной прокуратуры РФ на то, что возрастная дискриминация чаще всего проявляется в процессе поиска работы, в предлагаемой заработной плате, а также в списке сокращаемых сотрудников.

Наше обращение основывалось на понимании значительной роли и возможности органов прокуратуры в реализации полномочий в сфере защиты трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста как в региональном, так и общефедеральном масштабе.

К сожалению, наше письмо, адресованное Генеральному прокурору РФ, было передано на согласование в Министерство труда, которое, в свою очередь, посчитало нецелесообразным вводить проверки соблюдения трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Партия пенсионеров убеждена, что это решение Министерства труда, не пожелавшего признавать наличие возрастной дискриминации старшего поколения тружеников, на практике привело к дальнейшему ущемлению трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста.

По мнению Партии пенсионеров, к настоящему времени проблема ещё более усугубилась вследствие экономической рецессии, ставшей неизбежным результатом введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что дефицит трудовых ресурсов, о котором неустанно твердили идеологи пенсионной реформы, представляющих либеральные экономические школы, в действительности обернулся ростом безработицы и потерей доходов значительной категории граждан страны.

Наиболее пострадавшими, как свидетельствуют последние данные социологических исследований, оказались именно представители старшего поколения. Социологи зафиксировали, что после так называемой пенсионной реформы изменилась в сторону увеличения возрастная группа, которая испытывает наибольшие сложности с трудоустройством и соблюдением гарантий на сохранение рабочих мест. На сегодняшний день с максимальным уровнем стресса при соблюдение трудовых прав сталкиваются работники в возрасте от 54 до 59 лет.

Партия пенсионеров считает, что масштабы возрастной дискриминации в трудовой сфере стали возможными из-за нежелания чиновников Минтруда признавать господствующее в сознании работодателей предубеждение, что чем моложе сотрудник, тем он лучше работает. К сожалению, для работодателей люди старшего возраста – это прежде всего не накопленный опыт со знаниями, умениями и профессиональными навыками, а всего лишь дешевая рабочая сила, с которой можно не церемониться.

Следует также напомнить, что и заявленная Министерством труда, одновременно с «пенсионной реформой», программа по переподготовке и переобучению работников старших возрастных групп оказалась тривиальной декларацией, не подкрепленной какими-либо реальными делами, о которой мало кто вспоминает».

В связи с этим, Партия пенсионеров приняла решение вновь обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием о необходимости усиления прокурорского надзора в сфере соблюдения трудового законодательства и конституционных прав граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Комментарии

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№ 229.04.21 14:54 - Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТЗдравствуйте, Илья Александрович.
Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв.
Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, член депутатской группы «Единая Россия» патриот Белошеев Михаил и 68-летняя заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, руководитель депутатской группы «Единая Россия» в Совете депутатов города Мурманска Прямикова Тамара.
А так же и 64-летняя начальник отдел воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних Комитет по образованию администрации города Мурманска и 67-ми летняя трясущаяся начальник отдела опеки и попечительства Руднева Светлана.
Очень НУЖНЫ ЭТИ ДАМЫ И ГОСПОДИН городу-герою и мурманчанам! )))
Эти три глубокопенсионные дамы и Белошеев занимают свои ОЧЕНЬ хлебные и ВЕСЬМА необременительные должности уже давно и на пенсию уходить сами не собираются! А прок от этого квартета пенсионеров огромный ((((
№ 129.04.21 14:27 - Илья Александрович П.Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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