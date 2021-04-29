Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере

Накануне наступающего Дня международной солидарности трудящихся – Первомая, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость считает своим долгом вновь обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с требованием оказать противодействие участившимся случаям несоблюдения трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста.

По мнению Партии пенсионеров, Генеральная прокуратура РФ как орган, осуществляющий надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории, обязан гарантировать гражданам страны соблюдение статьи 3 Трудового Кодекса РФ, запрещающей дискриминацию в сфере труда и устанавливающей для всех равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Напомним, что в 2019 году Партия пенсионеров, проанализировав многочисленные обращения граждан старшего возраста об имевших место фактах дискриминации в трудовой сфере и опираясь на результаты проведенного социологического исследования, обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с предложением приступить к осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. В своем письме в надзорный орган Партия пенсионеров указала, что в сложившейся ситуации на рынке труда необходимы системные меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также привлечение к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещение пострадавшим причиненного ущерба.

«В своём письме мы отмечали, что для граждан предпенсионного и пенсионного возраста трудовая деятельность остаётся важнейшим источником материального достатка. Лишившись его, люди обречены на нищенские условия существования, - считают лидеры Партии пенсионеров. - Кроме того, Партия пенсионеров обращала внимание Генеральной прокуратуры РФ на то, что возрастная дискриминация чаще всего проявляется в процессе поиска работы, в предлагаемой заработной плате, а также в списке сокращаемых сотрудников.

Наше обращение основывалось на понимании значительной роли и возможности органов прокуратуры в реализации полномочий в сфере защиты трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста как в региональном, так и общефедеральном масштабе.

К сожалению, наше письмо, адресованное Генеральному прокурору РФ, было передано на согласование в Министерство труда, которое, в свою очередь, посчитало нецелесообразным вводить проверки соблюдения трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Партия пенсионеров убеждена, что это решение Министерства труда, не пожелавшего признавать наличие возрастной дискриминации старшего поколения тружеников, на практике привело к дальнейшему ущемлению трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста.

По мнению Партии пенсионеров, к настоящему времени проблема ещё более усугубилась вследствие экономической рецессии, ставшей неизбежным результатом введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что дефицит трудовых ресурсов, о котором неустанно твердили идеологи пенсионной реформы, представляющих либеральные экономические школы, в действительности обернулся ростом безработицы и потерей доходов значительной категории граждан страны.

Наиболее пострадавшими, как свидетельствуют последние данные социологических исследований, оказались именно представители старшего поколения. Социологи зафиксировали, что после так называемой пенсионной реформы изменилась в сторону увеличения возрастная группа, которая испытывает наибольшие сложности с трудоустройством и соблюдением гарантий на сохранение рабочих мест. На сегодняшний день с максимальным уровнем стресса при соблюдение трудовых прав сталкиваются работники в возрасте от 54 до 59 лет.

Партия пенсионеров считает, что масштабы возрастной дискриминации в трудовой сфере стали возможными из-за нежелания чиновников Минтруда признавать господствующее в сознании работодателей предубеждение, что чем моложе сотрудник, тем он лучше работает. К сожалению, для работодателей люди старшего возраста – это прежде всего не накопленный опыт со знаниями, умениями и профессиональными навыками, а всего лишь дешевая рабочая сила, с которой можно не церемониться.

Следует также напомнить, что и заявленная Министерством труда, одновременно с «пенсионной реформой», программа по переподготовке и переобучению работников старших возрастных групп оказалась тривиальной декларацией, не подкрепленной какими-либо реальными делами, о которой мало кто вспоминает».

В связи с этим, Партия пенсионеров приняла решение вновь обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием о необходимости усиления прокурорского надзора в сфере соблюдения трудового законодательства и конституционных прав граждан предпенсионного и пенсионного возраста.