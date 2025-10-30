Партнёрство приносит зримые результаты: состоялась рабочая встреча губернатора с руководством АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и ГК «Антей»

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу, в ходе которой обсудил с генеральным директором АО «Центр развития портовой инфраструктуры» Гаджимагомедом Гусейновым ход строительства объектов торгового порта «Лавна», а с генеральным директором УК «Антей управление активами» Александром Реметой – реализацию проекта «Профессионалитет».

Гаджимагомед Гусейнов сообщил, что строительство объектов порта находится в завершающей стадии и идёт по графику.

Губернатор Андрей Чибис напомнил, что сейчас всех объединяет общая и крайне важная задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным - развитие Северного морского пути и Мурманского транспортного узла, ключевым элементом которого и является порт «Лавна».

«Лавна» – это современный угольный порт, первый подобный объект, построенный в Мурманске со времён СССР. Старт первой отгрузки дал лично Президент России. Важно, что благодаря этому проекту перевалка угля будет перенесена из центра города на западный берег, что было одним из главных запросов наших жителей. Значительный вклад в развитие «Лавны» и Мурманского транспортного узла – построенная железнодорожная инфраструктура, которая позволит вдвое увеличить объёмы перевалки грузов. По завершении проекта в 2026-ом провозная способность в порт будет составлять 45 млн тонн, в том числе 18 млн по новой железной дороге на западный берег. Это важный шаг в реализации поручения президента по увеличению провозной способности и мощности МТУ в три раза. Уже в октябре 2025 года порт перевалил первый миллион тонн угля», – подчеркнул глава региона.

Отдельное внимание Андрей Чибис уделил реализации важного проекта «Профессионалитет»: сотрудничеству правительства Мурманской области, ООО «Антей Север» и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

«Наше давнее партнёрство приносит зримые результаты. Благодаря поддержке компании мы активно модернизируем наши образовательные пространства, что позволяет ребятам с первых дней обучения эффективно осваивать как теорию, так и практику. В рамках проекта «Профессионалитет» мы также продолжаем сотрудничество, направленное на создание образовательно-производственного центра «Арктический рыбопромышленный». Наша общая цель – подготовить высококвалифицированные кадры для отрасли сельского хозяйства, которые будут востребованы на рынке труда», – отметил Андрей Чибис.

В ходе беседы обсудили партнёрство группы компаний «Антей» в Мурманской области в ряде образовательных и промышленных проектов. Александр Ремета сообщил, что плановые показатели набора с гарантией трудоустройства выпускников в компанию в 2025 году составляют 409 человек, в 2026 году – 622 человека.

«Реализация программы принесёт компании ряд существенных преимуществ. Прежде всего, сформируется стабильный кадровый резерв, полностью соответствующий потребностям предприятия. Благодаря системе целевого обучения существенно снизятся затраты на адаптацию новых сотрудников, что положительно скажется на эффективности производственных процессов. Социальный эффект программы проявится в развитии системы профессионального образования и создании прозрачных механизмов трудоустройства выпускников. Компания станет активным участником процесса подготовки молодых специалистов, что укрепит связь между образованием и реальным сектором экономики. Стратегически важным результатом станет формирование кадрового резерва квалифицированными морскими специалистами. Компания получит не просто работников, а специалистов, подготовленных с учетом требований бизнеса и особенностей производства», – сказал Александр Ремета.

Участники встречи обсудили текущее состояние проектов, выполнение взаимных обязательств, возможные корректировки планов и дальнейшие шаги, которые помогут успешно достичь поставленных целей, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556161/#&gid=1&pid=1