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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.21 16:30

Партнёры из Мурманской области, Финляндии и Норвегии обсудили результаты крупных инфраструктурных проектов программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020»

В онлайн-формате состоялась презентация средствам массовой информации Баренцева/Евроарктического региона результатов крупных инфраструктурных проектов программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020»: обустройства и ремонта автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта»; реконструкции пункта пропуска Райя-Йоосеппи, реконструкции автодороги Кааманен-Киркенес.

Участников презентации приветствовали министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин и программный директор офиса программы «Коларктик 2014-2020» Риикка Холстер.

Проект «Реконструкция автодороги Кааманен-Киркенес» реализуется Норвежским дорожным управлением в партнерстве с Центром экономики, транспорта и окружающей среды Лапландии из Финляндии и «Мурманскавтодором». В результате реализации проведен ремонт дороги в приграничных районах Норвегии и Финляндии.

Проект «Реконструкция пункта пропуска Райя-Йоосеппи» реализуют Транспортное агентство Финляндии и Центр экономики, транспорта и окружающей среды Лапландии. В результате до конца 2021 года будет завершено строительство нового пункта пропуска на финляндско-российской границе.

Проект «Обустройство и ремонт автодороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта» реализуется в Мурманской области ведущим партнером проекта ГОКУ «Мурманскавтодор», партнерами: АНО «Центр управления проектами», Центром экономики, транспорта и окружающей среды Лапландии (Финляндия) при поддержке Правительства Мурманской области, администрации Кольского района, Муниципалитета Инари. Основные результаты проекта – выполнен ремонт наиболее изношенных участков автодороги, обустроено барьерными ограждениями более 16,9 км, доукомплектована лабораторная база, квалификацию повысили более 40 сотрудников «Мурманскавтодора». Особо следует отметить обмен лучшими практиками между экспертами из России, Финляндии и Норвегии по строительству, проектированию и содержанию дорог в зимнее время.

Реализация данных инфраструктурных проектов позволит создать одинаково комфортные и безопасные дорожные условия по обеим сторонам российско-финской и российско-норвежской границ, снизить аварийность, увеличить грузовой и пассажирский поток через пункты пропуска на границе, что в свою очередь приведет к расширению экономического сотрудничества и развитию туризма в приграничных районах.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в 2021 году с участием организаций Мурманской области реализуется 26 проектов программы «Коларктик 2014-2020» на сумму более 10 млн евро, в том числе 16 стандартных, восемь микропроектов, а также два крупных инфраструктурных проекта в дорожной сфере, в том числе «Ремонт и обустройство автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта».

 

 

 

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