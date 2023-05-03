«Парту Героя» открыли в школе Мончегорска

В мончегорской школе №8 в рамках совместного проекта регионального отделения партии «Единая Россия» и Министерства образования и науки Мурманской области «Новая школа» открыли «Парту Героя» в память о выпускнике школы, участнике специальной военной операции Сергее Княжеском. Для учебного заведения это уже вторая парта в честь героя нашей страны.

15 декабря 2022 года Сергей Княжеский погиб в тяжёлом бою под Артемовском. Почтить память героя пришли семья и педагоги, которые с теплом в сердце вспоминали Сергея как доброго, отзывчивого и неравнодушного человека. За свой подвиг рядовой Сергей Александрович Княжеский представлен к награждению Орденом Мужества РФ посмертно.

«Парта Героя» – патриотический проект партии «Единая Россия», который нашёл отклик в учебных заведениях по всей России. Инициатором открытия «Парты Героя» в школе №8 в честь её выпускника Сергея Александровича Княжеского стал секретарь местного отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» Совета депутатов Андрей Рудаков: «От имени мамы Сергея ко мне обратились близкие семьи, рассказав о нашем герое и его жизни, о том, что встать на защиту Родины – было личное желание Сергея. Память о таких людях, безусловно, должна быть увековечена! Проработали этот вопрос с администрацией города и школой, право первой сесть за парту было предоставлено Любови Николаевне – маме Сергея Княжеского. Низкий поклон семье за воспитание достойного защитника своего Отечества!».

«Парты Героев» открываются по всей стране, сохраняя связь между поколениями и память о тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине. Начальник управления образования, сторонник партии «Единая Россия» Людмила Жукова отметила, что герои, в честь которых открыты парты в Мончегорске, становятся настоящим примером для детей и молодёжи – примером силы духа и мужества, любви к своей стране и родному городу.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».