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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.23 09:30

«Парту Героя» в честь участника СВО открыли в школе №37 Мурманска

Парта открыта при содействии Министерства образования и науки Мурманской области в рамках партпроекта «Новая школа».

В школе №37 состоялась церемония открытия парты в память о Герое Российской Федерации старшем прапорщике Васильченко Денисе Сергеевиче.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Управления Росгвардии и морского отряда Северо-Западного ордена Красной Звезды округа  войск национальной гвардии Российской Федерации, председатель ветеранской организации ведомства, педагоги и ученики школы, руководство комитета по образованию Мурманска, праправнук дважды героя Советского Союза Шабалина Александра Осиповича и другие гости.

«Право первыми сесть за «Парту Героя» предоставили двум девятиклассницам. Они активно занимаются волонтёрством в школьном отряде, а также отлично учатся», - рассказал директор школы №37, член партии «Единая Россия» Игорь Шкляр.

Денис Сергеевич – старшина роты глубинной разведки разведывательного батальона 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота, старший прапорщик.

С 5 марта 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

В конце апреля старший прапорщик Васильченко, командуя разведгруппой, вскрыл местонахождение замаскированного взводного опорного пункта ВСУ, лично обезвредил 6 мин на подступах к объекту. В ходе боя были уничтожены 9 бойцов противника.

В августе, возглавляя подразделение разведки, он обнаружил и уничтожил перемещающуюся в лесополосе диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести иностранных наёмников.

В середине октября противник на херсонском направлении крупными силами атаковал позиции, занимаемые ротой старшего прапорщика. В ходе обороны рубежа из автоматического гранатомёта «Пламя» разведчик уничтожил до взвода пехоты противника, а также при помощи ПТУР – танк и 2 бронеавтомобиля. Своими смелыми и уверенными действиями он предотвратил прорыв обороны на своём участке.

19 октября 2022 года в ожесточённом бою с превосходящими силами противника в окрестностях села Суханово Бериславского района старший прапорщик Васильченко уничтожил 2 танка и 18 боевиков. В ходе этого боя его позицию практически в упор расстрелял танк ВСУ. Получив множественные ранения, военнослужащий из последних сил произвёл выстрел из ручного противотанкового гранатомёта и вывел из строя вражескую боевую машину. От полученных ран скончался. Своими героическими действиями внёс существенный вклад в разгром противника.

Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему прапорщику Васильченко Денису Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/partu-geroya-v-chest-uchastnika-svo-otkryli-v-murmanske

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