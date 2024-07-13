Парусную регату на Туломе для сотрудников торгового порта провели в честь Дня работников морского и речного флота

Почти 150 работников Мурманского морского порта и членов их семей приняли участие в большой парусной регате, которая прошла в яхт-клубе ММПТ — одном из старейших в Мурманской области.

Активисты родительского комитета ММТП готовили на свежем воздухе традиционную уху, причём желающих попробовать её было так много, что «морской» суп готовили трижды.

Другие участники расправляли паруса.

Как отмечает пресс-служба АО «ММТП», любой сотрудник порта может воспользоваться услугами яхт-клуба и научиться управлять парусами.

Фото Владимира БАДУЛИНА, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования ММТП.