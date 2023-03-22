Парящие над снегом паруса: стартуют соревнования по парусному спорту в рамках 88-го Праздника Севера

Уже завтра, 23 марта, в 10.00 на базе яхт-клуба АО «ММТП» (27 км автодороги Кола-Лотта) пройдёт торжественное открытие II-ого этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукатинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска.

Соревнования включены в программу 88-го Праздника Севера, традиционными партнёрами которого выступают АО «Национальная транспортная компания» и АО «Мурманский морской торговый порт». Ожидается, что участниками станут около 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ленинградской, Мурманской областей и др.

Парусный спорт – один из самых зрелищных в программе Праздника Севера. Яркое солнце, чистый снег, позитивные эмоции участников – его обязательные атрибуты. Увидеть парящие над снегом паруса и почувствовать атмосферу главного спортивного праздника Заполярья сможет каждый желающий.

Напомним, что АО «НТК» и АО «ММТП» ежегодно оказывают помощь в проведении Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. Выделяемые средства идут на проведение парусных соревнований и организацию Мурманского лыжного марафона, который в этом году пройдёт по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» 1-2 апреля.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251234%2Fwall-149919532_3058