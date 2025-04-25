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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 15:00

Пасха прошла: цены на пшеничную муку и куриные яйца снизились

В магазинах Мурманской области с 15 по 21 апреля 2025 года зафиксировано увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 10,5%), репчатый лук (на 4,6), морковь (на 4,3), картофель (на 1,6), вермишель, подсолнечное масло (на 1,0%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на пшеничную муку (на 3,1%), куриные яйца (на 1,5), питьевое цельное ультрапастеризованное и пастеризованное молоко 2,5%-3,2% жирности (соответственно на 1,1 и 0,9), а также яблоки, охлажденные и мороженые куры, байховый чёрный чай (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 15 по 21 апреля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на +1,3%, в том числе на капусту белокочанную +6,3%, лук репчатый +5,6%, свеклу столовую +4,7%, картофель +3,7%, морковь +3,4%, яблоки +0,7%.

Пришлось переписывать ценники в большую сторону и на  на смеси сухие молочные для детского питания +0,7%, хлеб пшеничный +0,6%, вермишель +0,5%, говядину, свинину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, макаронные изделия и чай черный +0,4%, консервы овощные для детского питания +0,3%, молоко пастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, колбасы вареные, масло подсолнечное, сахар-песок, печенье, соль поваренную и водку +0,1%.

В отчётный период цены по стране снизились: на яйца куриные (-2,1%), мясо кур (-0,5%), рис и пшено (-0,4%), крупу гречневую (-0,3%), масло сливочное, творог, молоко ультрапастеризованное и муку пшеничную (-0,2%), сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,1%). Подешевели огурцы (-1,1%), помидоры (-1,0%) и бананы (-0,8%).

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