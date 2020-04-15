Митрополит Митрофан рекомендует жителям Мурманской области ограничить посещение церквей в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Митрополит отметил, что прихожане с пониманием относятся к сложившейся ситуации и людей в храмах стало меньше. Присоединяемся к представителю РПЦ и просим прихожан в Страстную неделю и на Пасху молиться дома.

По договорённости правительства Мурманской области и митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана было принято решение об организации онлайн-трансляции архиерейского богослужения в Свято-Никольском кафедральном соборе, его можно будет посмотреть на «Арктик ТВ».

Призвал северян отказаться от посещения церкви и главный православный праздник – Светлую Пасху Христову, которая в этом году отмечается 19 апреля, встретить дома и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Празднование Пасхи в период пандемии коронавируса глава региона вчера обсудил с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном. По итогам встречи было принято решение не закрывать храмы, но во избежание распространения коронавирусной инфекции верующим рекомендовано оставаться дома и не рисковать здоровьем.

Андрей Чибис напомнил северянам о важности соблюдения ограничительных мер, которые введены в регионе с целью минимизации рисков заражения COVID-19, и призвал всех позаботиться о своём здоровье, здоровье близких людей и священнослужителей.

«Сегодня важно избегать массовых скоплений людей. Призываю северян к нам прислушаться и встретить Пасху дома. Мы организуем онлайн-трансляцию главного богослужения Мурманской области», – подчеркнул губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.