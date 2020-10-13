Паспорта готовности к зиме получили все военные городки страны – министр обороны РФ Сергей Шойгу

Сегодня в Москве состоялось тематическое селекторное совещание. В нём принял участие Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. На открытой части совещания глава военного ведомства коснулся вопросов осеннего призыва граждан на военную службу, который начался первого октября.

Во время совещания были подведены итоги выполнения плана северного завоза. «Сегодня в труднодоступных областях с суровым климатом несут службу и проживают более 20 тысяч военнослужащих и членов их семей, – сообщил министр. – Созданные нами зимовочные запасы позволяют обеспечить автономную жизнедеятельность отдалённых гарнизонов и военных баз в течение полутора лет. Всего для нужд воинских частей, дислоцированных в 152 районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, перевезено свыше 75 тысяч тонн вооружения, военной техники и других материальных средств».

Как заявил Сергей Шойгу, все запланированные перевозки осуществлены до 1 сентября – то есть почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Грузы доставлялись с привлечением сторонних организаций, а также судов Северного и Тихоокеанского флотов.

Министр особо отметил, что на обратном пути многотоннажные суда были задействованы в вывозе металлического лома, который копился в Арктике десятилетиями. В экологической очистке северных широт Министерство обороны участвует с 2015 года. За это время перевезено более 20 тысяч тонн металлолома.

«Что касается подготовки к отопительному периоду, – продолжил глава военного ведомства, – то на сегодня паспорта готовности к зиме получили все военные городки, а это 6268. Отремонтировано 1665 сооружений казарменно-жилищного фонда и 36 коммунальных объектов. На прикотельные склады заблаговременно доставлено порядка 600 тысяч тонн топлива, что позволяет создать повышенные нормативные запасы».

Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с графиком в шестидесяти одном регионе в жилые дома и на социальные объекты начали подавать тепло. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации создана триста тридцать одна ремонтная бригада.