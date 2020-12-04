Пассажирский транспорт Мурманской области подключат к профильной системе и будут контролировать через ЦУР

В рамках ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» обсудили вопрос организации работы общественного транспорта в 2021 году после передачи полномочий на уровень региона. Напомним, соответствующий закон был принят областной Думой этой осенью.

Переходный период, в течение которого реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойность транспортного обслуживания в условиях перехода функций по организации перевозок с муниципального уровня на уровень области, продлится до начала лета.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что контроль организации перевозок в муниципалитетах в следующем году будет производиться через специальную информационную систему, развернутую в Центре управления регионом. До 1 января 2021 года в ней должны начать работу все перевозчики Мурманской области.

«Новая система станет основой для того, чтобы организовывать перевозки в области с 1 июля 2021 года. В ней видно, к примеру, вышел транспорт на линию или не вышел. Это позволит чётко и жёстко отследить работу подрядчика и выстроить финансовые санкции, если будут какие-то нарушения. Значительное количество перевозчиков – ключевые – там уже есть, задача – оперативно подключить туда муниципальных», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, новая транспортная система стала номинантом на лучшую систему в рамках недавней «Транспортной недели» в Москве – программное решение одобрено и аттестовано федеральным жюри.