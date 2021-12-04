Пассажиры общественного транспорта в Мурманской области сэкономили 12,5 миллиона рублей при оплате проезда картой «Мир»

В пассажирском транспорте Мурманской области до 31 декабря 2021 года продолжается акция со скидкой на проезд по карте «Мир». Поездки в общественном транспорте стоят на 6 рублей дешевле при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка. В акции участвует городской, пригородный и междугородний транспорт, оборудованный терминалами для приёма бесконтактных карт: автобусы, троллейбусы, пригородные поезда.

Акция идёт уже три месяца, она вызвала большой интерес горожан.

В сентябре у жителей Мурманской области находилось в пользовании более 600 тысяч карт «Мир», и только каждая третья поездка была оплачена такой картой. Уже в ноябре этот показатель увеличился до 50,9% при 740 тысячах совершенных поездках.

Всего за 3 месяца акции в общественном транспорте Мурманской области совершено 3,9 миллиона поездок с оплатой банковскими картами. Из них 2 миллиона поездок оплачены картой национальной платёжной системы. Благодаря полученной скидке северяне сэкономили за три месяца 12,5 миллиона рублей.

«Взаимодействие с коммерческими структурами позволяет нам находить выгодные для северян предложения и акции. Мы понимаем, насколько значимой может быть скидка на проезд, особенно для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом. Регулярное субсидирование перевозчиков позволяет нам сдерживать рост цен на проезд для пассажиров. В дополнение к этому теперь практикуем и такие акции, чтобы снизить финансовую нагрузку на северян», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

С полным перечнем перевозчиков, а также с полными правилами акции можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Дополнительную информацию об акции можно уточнить по телефону 8-800-200-600-5, либо на сайте карта51.рф.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2020 году проводилась подобная акция с картами Mastercard, скидка составляла 2 рубля с каждой поездки. Тогда северяне совершили порядка 850 тысяч поездок, а общая сумма скидки составила 1,7 миллиона рублей.