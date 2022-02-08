Пассажиры в Мурманской области сэкономили около 18 миллионов рублей на проезде по карте «Мир»

Около 18 миллионов рублей сэкономили пассажиры в период проведения в пассажирском транспорте Мурманской области акции со скидкой на проезд по карте «Мир». Акция длилась четыре месяца и была направлена на развитие национальных платёжных систем.

Поездки по банковской карте стоили на 6 рублей дешевле. Скидку получали при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка.

В акции участвовали городской, пригородный и междугородний транспорт, оборудованный терминалами для приёма бесконтактных карт. В частности, автобусы и троллейбусы.

Акция проводилась платёжной системой «Мир» совместно с правительством Мурманской области, эквайринг на транспорте обеспечивал «Сбербанк России».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, за период проведения было совершено 2 млн 980 тысяч 768 поездок по картам «Мир». При этом если в начале акции в сентябре совершалось около 590 тысяч поездок, то в декабре уже 890 тысяч поездок.