ПАСЗР сохраняет свои позиции по организации межпарламентского международного сотрудничества в Северо-Западе – Евгений Никора

На базе Законодательного собрания Ленинградской области состоялось заседание постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству под председательством вице-спикера Мурманской областной Думы Евгения Никоры. В мероприятии приняли участие делегаты восьми региональных парламентов.

К работе законодателей Северо-Запада присоединились сенаторы Григорий Карасин – председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам и Владимир Городецкий – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также посол по особым поручениям, представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. Мурманскую областную Думу также представлял депутат Юрий Шадрин.

В центре внимания – региональное взаимодействие и перспективы дальнейшего сотрудничества регионов Северо-Запада России с государствами-участниками БРИКС, развитие взаимовыгодных отношений между Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России и Фондом поддержки деловых коммуникаций БРИКС Плюс, а также вопросы парламентского взаимодействия со странами африканского континента.

– Для нас очень важно, что мы приняли конкретные решения, которые определят направления работы нашего постоянного комитета по крайней мере до конца 2024 года, – резюмировал итоги заседания Евгений Никора. – Мы планируем участие в Муниципальном форуме БРИКС, а также в очередном Форуме регионов России и Белоруссии. Мы обсудили уникальный опыт побратимских отношений между городом Полярные Зори в Мурманской области и городом Калоча Венгерской Народной Республики, которая, как известно, является членом Евросоюза и НАТО. Основной причиной подписания такого соглашения является эффективная работа госкорпорации «Росатом», в том числе в Венгрии. Сегодня неоднократно подчеркивалось, что мы должны использовать все возможности – наши контакты и связи, для достижения целей, которые обозначены в Концепции внешней политики нашей страны, а также в послании Президента России Федеральному Собранию. Спектр взаимодействия регионов Северо-Запада с другими странами очень большой – от гуманитарных, спортивных, культурных связей до экономических контактов. Важно, чтобы это международное сотрудничество реально влияло на экономику Северо-Запада России и давало позитивный результат.

Отдельной темой обсуждения стало взаимодействие и перспективы дальнейшего сотрудничества регионов Северо-Запада России со странами Африканского континента. В частности, особое внимание уделялось развитию отношений в сфере образования и культуры. Речь идёт, прежде всего, о взаимодействии с африканской молодёжью, которая приезжает в Россию с туристическими или образовательными целями. Парламентарии решили обратиться в образовательные учреждения своих регионов, чтобы уточнить статистику о студентах из африканских стран и перспективы их дальнейшего трудоустройства по профилю на территории РФ.

– В современных условиях законодательные собрания Северо-Запада предпринимают определенные шаги по установлению и развитию новых межрегиональных межпарламентских контактов с дружественными странами по различным направлениям, организуются межшкольные обмены и обмены компетенциями с дружественными странами. Уже семь законодательных собраний Северо-Запада России подписали соглашения о сотрудничестве с шестью представительными органами Республики Беларусь. Это говорит о том, что ПАСЗР сохраняет свои позиции по организации межпарламентского международного сотрудничества в Северо-Западе, – подчеркнул Евгений Никора.

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