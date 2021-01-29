Патенты иностранцам в Мурманской области будет выдавать «Паспортно-визовый сервис»

Постановлением правительства Мурманской области в регионе определена новая уполномоченная организация, участвующая в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Мурманской области.

В качестве уполномоченной организации определено Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации в лице филиала по Мурманской области. Постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

В соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченная организация начнёт свою деятельность после подписания Соглашения о взаимодействии между МВД России и Мурманской областью, предусматривающего участие уполномоченной организации в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов.