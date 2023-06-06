Патриотические акции, кинопоказы и праздничные концерты: Мурманская область готовится отметить День России

Мурманская область готовится отметить День России: с 10 по 12 июня в учреждениях культуры региона состоится более 200 информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий.

«В библиотеках, музеях, домах и дворцах культуры будут проведены концерты, акции, флэшмобы, викторины, квизы, праздничные патриотические мероприятия, кинопоказы, познавательные программы для детей. В праздновании Дня России также задействованы молодежные пространства «Сопки». А в муниципальных административных центрах пройдут уличные городские праздники, народные гуляния и праздничные концерты», – отметила министр культуры региона Ольга Обухова на оперативном совещании.

Основные события развернутся в День России в центре Мурманска. 12 июня пройдет массовое городское гуляние «Я люблю тебя, Россия!». Жители и гости региона смогут посетить этническую выставку старинного российского быта и многочисленные интерактивные площадки с интеллектуальными играми, караоке, выставкой-продажей сувениров, а также школой диджеинга и игры на музыкальных инструментах. В сквере на улице Ленинградской пройдет тематическая программа УФСИН по Мурманской области: выставка специальной техники, полевая кухня и показательные выступления кинологов, сотрудников отдела специального назначения и роты почетного караула.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, ключевым событием городского гуляния на площади Пять Углов станет праздничный гала-концерт с участием Уральского русского народного хора из Екатеринбурга, мурманской популярной группы «Колотый лёд» и лучших творческих коллективов города.

Подробности о программе празднования Дня России можно найти на ресурсах регионального Минкульта, а также областных и муниципальных учреждений культуры.