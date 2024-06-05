Патриотический автопробег «Бессмертный полк. Наши Герои» стартовал из Мурманска

Сегодня в городе-герое Мурманске у Вечного огня на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» стартовал межрегиональный профсоюзный автопробег «Бессмертный полк. Наши Герои».

Участниками стали жители таких городов, как Мурманск, Североморск, Полярный, Санкт-Петербург, Москва и Саратов. На автомобилях провезут портреты героев Великой Отечественной войны, защищавших и освобождавших города, по которым пройдет маршрут. Это Петрозаводск, Выбор, Ржев, Коломна, Саратов, Волгоград. Мероприятие завершится 12 июня.

В каждой точке маршрута у мемориальных объектов будут возлагаться цветы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27500&page=1