Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 13:15
Патриотический автопробег «Бессмертный полк. Наши Герои» стартовал из Мурманска
Сегодня в городе-герое Мурманске у Вечного огня на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» стартовал межрегиональный профсоюзный автопробег «Бессмертный полк. Наши Герои».
Участниками стали жители таких городов, как Мурманск, Североморск, Полярный, Санкт-Петербург, Москва и Саратов. На автомобилях провезут портреты героев Великой Отечественной войны, защищавших и освобождавших города, по которым пройдет маршрут. Это Петрозаводск, Выбор, Ржев, Коломна, Саратов, Волгоград. Мероприятие завершится 12 июня.
В каждой точке маршрута у мемориальных объектов будут возлагаться цветы.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27500&page=1
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