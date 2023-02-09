Патриотический автопробег «Герои Z»: североморцев приглашают к участию

25 февраля пройдёт патриотический автопробег «Герои Z», посвящённый Дню защитника Отечества.

Маршрут автопробега: ЗАТО г. Североморск - г. Мурманск - парк СФ «Патриот». Участники автопробега стартуют с Приморской площади в ЗАТО г. Североморск и движутся в колонне, согласно порядковым номерам, присвоенным организаторами, по установленному маршруту.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, технические остановки для сбора участников: Мурманское шоссе, у контрольно-пропускного пункта из ЗАТО г. Североморска в сторону г. Мурманска (в 11.30); в районе АЗС «Роснефть» на Восточно-Объездной дороге (с 12.00 до 13.30).

Желающие принять участие в автопробеге должны до 15 февраля 2023 года направить свою заявку по СМС (Ф.И.О., номер телефона, марка и рег. номер автомобиля) по телефону +7(911)-317-26-24.

Подробнее о проекте и правилах участия можно узнать в положении: Polozhenie_avtoprobeg_geroi_Z.pdf Polozhenie_avtoprobeg_geroi_Z.pdf

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13377-proydet-patrioticheskiy-avtoprobeg-geroi-z/