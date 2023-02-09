Патриотический автопробег «Герои Z»: североморцев приглашают к участиюПограничное управление ФСБ России по западному арктическому району проводит набор россиян мужского пола в возрасте от 18 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.23 09:30

Патриотический автопробег «Герои Z»: североморцев приглашают к участию

25 февраля пройдёт патриотический автопробег «Герои Z», посвящённый Дню защитника Отечества.

Маршрут автопробега: ЗАТО г. Североморск - г. Мурманск - парк СФ «Патриот». Участники автопробега стартуют с Приморской площади в ЗАТО г. Североморск и движутся в колонне, согласно порядковым номерам, присвоенным организаторами, по установленному маршруту.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, технические остановки для сбора участников: Мурманское шоссе, у контрольно-пропускного пункта из ЗАТО г. Североморска в сторону г. Мурманска (в 11.30); в районе АЗС «Роснефть» на Восточно-Объездной дороге (с 12.00 до 13.30).

Желающие принять участие в автопробеге должны до 15 февраля 2023 года направить свою заявку по СМС (Ф.И.О., номер телефона, марка и рег. номер автомобиля) по телефону +7(911)-317-26-24.

Подробнее о проекте и правилах участия можно узнать в положении: Polozhenie_avtoprobeg_geroi_Z.pdf Polozhenie_avtoprobeg_geroi_Z.pdf

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13377-proydet-patrioticheskiy-avtoprobeg-geroi-z/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Комментарий к новости:В кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Всемирное наследие. Россия». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать: исследование YouDo и hh.ru-PRO Валюту (16+)Цены на нефть меняются незначительно, курс доллара США снижается в паре с евро-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» начнут строительство новой энергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект постановления правительства РФ меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика