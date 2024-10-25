Патриотический урок провели для юных мурманчан

В детской модельной библиотеке — филиале №4 ЦДБ города Мурманска прошёл патриотический урок, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Кольском Заполярье.

Ребятам рассказали о событиях Великой Отечественной войны, о мужестве солдат, проявленном во время Петсамо-Киркенесской операции. Юные мурманчане смогли лучше узнать историю своей страны, о том, сколько труда было вложено в Победу.

В конце школьникам вручили памятные ленты.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2022 году помещения филиала №4 ЦДБ были обновлены в рамках национального проекта «Культура». Здесь грамотно сочетаются традиции и современные технологии. Для юных читателей регулярно проводятся различные познавательные и развлекательные мероприятия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28718&page=1