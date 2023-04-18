Патриотическое воспитание в приоритете

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия».

Здесь появится комната Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», помещение будет оформлено в фирменном стиле движения и получит современное оборудование.

- «Юная Гвардия» предоставляет отличные условия для гармоничного развития личности: ребята играют в футбол, теннис, волейбол, занимаются кикбоксингом, изучают основы военной и стрелковой подготовки, историю и краеведение, - отметил Юрий Сердечкин. - Уверен, что новая комната «ЮНАРМИИ» и современное оборудование позволят повысить интерес мурманской молодежи к юнармейскому движению.

Как сообщает администрация города Мурманска, благодаря областному софинансированию, будут закуплены комплекты демисезонной формы для парадного расчёта юнармейцев, который примет участие в параде в День Победы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24823&page=1