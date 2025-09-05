Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» передан Северному флоту

В Североморске состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и приёма в состав ВМФ новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, построенного на Адмиралтейских верфях ОСК по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз».

Как сообщает vk.com/ashipyards, мероприятие прошло под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России Героя Российской Федерации адмирала Александра Моисеева.

Также в церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов и заместитель генерального директора Адмиралтейских верфей ОСК Сергей Юрчук, главный инженер ЦМКБ «Алмаз» Михаил Алешин.

«Иван Папанин» — головной корабль проекта 23550. Он сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

Ледокол носит имя советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Ивана Папанина.

Корабль будет нести службу на Северном флоте, где станет важным инструментом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора.

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев направил приветствие коллективу «Адмиралтейских верфей» по случаю подъёма Военно-морского флага на патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин». Об этом сообщает пресс-служба Морской коллегии Российской Федерации.

«Вступление корабля в боевой состав Военно-морского флота является значимым шагом в практической реализации решений Президента Российской Федерации Владимира Путина по стратегическому развитию Военно-морского флота и отечественного кораблестроения, а также свидетельством высокого профессионального мастерства инженеров и рабочих предприятия», — сказал Николай Патрушев.

Он отметил, что патрульный корабль «Иван Папанин» будет нести службу на Северном флоте, где станет важным инструментом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и достижении целей национального развития России в Арктике.

