В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.25 14:15

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» передан Северному флоту

В Североморске состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и приёма в состав ВМФ новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, построенного на Адмиралтейских верфях ОСК по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз».

Как сообщает vk.com/ashipyards, мероприятие прошло под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России Героя Российской Федерации адмирала Александра Моисеева.

Также в церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов и заместитель генерального директора Адмиралтейских верфей ОСК Сергей Юрчук, главный инженер ЦМКБ «Алмаз» Михаил Алешин.

«Иван Папанин» — головной корабль проекта 23550. Он сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

Ледокол носит имя советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Ивана Папанина.

Корабль будет нести службу на Северном флоте, где станет важным инструментом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора.

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев направил приветствие коллективу «Адмиралтейских верфей» по случаю подъёма Военно-морского флага на патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин». Об этом сообщает пресс-служба Морской коллегии Российской Федерации.

«Вступление корабля в боевой состав Военно-морского флота является значимым шагом в практической реализации решений Президента Российской Федерации Владимира Путина по стратегическому развитию Военно-морского флота и отечественного кораблестроения, а также свидетельством высокого профессионального мастерства инженеров и рабочих предприятия», — сказал Николай Патрушев.

Он отметил, что патрульный корабль «Иван Папанин» будет нести службу на Северном флоте, где станет важным инструментом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и достижении целей национального развития России в Арктике.

 

 

Фото: https://vk.com/ashipyards?z=photo-71245_457265478%2Fwall-71245_24945

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»