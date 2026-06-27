Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» Северного флота в Баренцевом море выполняет плановые мероприятия боевой подготовки

Экипаж корабля отработал взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, в том числе и в сложных метеоусловиях.

В ходе полётов экипажи вертолётов выполнили взлёты и посадки на ходу, а также облёты патрульного корабля «Иван Папанин» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Также экипаж корабля отработал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля: боевую, повседневную организацию и совершенствовал морскую выучку.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, «Иван Папанин» - новейший патрульный корабль ледового класса проекта 23550. В состав Военно-морского флота России он был принят в сентябре 2025 года в городе Североморске. «Иван Папанин» сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях. Арктическая категория Arc7.

Фото: https://mil.ru/news/0da9e498-787b-4e55-99e0-6aa2e842e32e