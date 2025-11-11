Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

В ходе планового выхода в море расчёты ракетно-артиллерийской боевой части патрульного корабля отработали ведение огня по береговым открытым и закрытым мишенным позициям из артиллерийской установки АК-176МА, выполнили контрольные стрельбы по уничтожению морских мин и малоразмерных надводных целей.

В море экипаж патрульного корабля в рамках сдачи курсовой задачи К-2 –действия одиночного корабля по предназначению в море – совершенствует морскую выучку, отрабатывает боевую и повседневную организацию, проводит внутрикорабельные учения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время экипаж «Ивана Папанина» отработает взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27М, в том числе и в сложных метеоусловиях.

«Иван Папанин» – новейший патрульный корабль ледового класса проекта 23550. В состав Военно-морского флота России он был принят в сентябре 2025 год в городе Североморске.

«Иван Папанин» сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

Основные тактико-технические характеристики: водоизмещение около 9 тысяч тонн; район плавания – неограниченный, экономическая скорость хода – около 10 узлов, полная скорость хода – около 18 узлов, дальность плавания около 10 тысяч миль, автономность – около 70 суток. Арктическая категория Arc7. Корабль вооружён переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой, на нем установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.

