Павел Хлопонин избран председателем Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе

Весьма насыщенной была повестка очередного заседания Молодёжного парламента, которое прошло 7 ноября в Думе. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя Думы Евгений Никора, председатели профильных комитетов Думы Лариса Круглова и Михаил Ильиных, депутат областной Думы Константин Биджоев.

Один из вопросов – избрание председателя Молодёжного парламента.

Участники заседания поблагодарили предыдущего председателя Елену Трапезникову за активную и плодотворную работу и единогласно проголосовали за кандидатуру Павла Хлопонина, ранее возглавлявшего комиссию Молодёжного парламента по информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями.

Молодые парламентарии обсудили законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области», принятый Думой в первом чтении в сентябре этого года. Михаил Ильиных отметил, что сейчас ведётся работа над поправками к проекту закона и молодые парламентарии могут принять в ней участие, внося свои предложения:

- Необходимо поработать принципиально, вникая в суть законопроекта, в каждое слово. Уверен, это станет хорошей школой для парламентариев.

Также участники заседания рассмотрели вопросы взаимодействия с Советом молодёжных парламентов при ПАСЗР и реализации образовательно-просветительского проекта по профилактике негативных явлений у молодёжи. Инициатор проекта – член молодёжного парламента Юлия Ерина, победитель грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках реализации проекта в муниципалитетах регионах проводятся встречи с молодёжью, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные темы. В частности, идёт речь о стратегии поведения в конфликтных ситуациях, формировании семейных ценностей, популяризации здорового образа жизни.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ff3/q87bpvwworgqkogls6mp0eu20sqf37ak.JPG