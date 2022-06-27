Павел Казаков, спортсмен из Мурманской области, вошёл в двадцатку лучших в финале Спартакиады учащихся России по скалолазанию

С 24 по 26 июня в Перми проходил финал XI летней Спартакиады учащихся России по скалолазанию. Соревнования состоялись на самом высоком в России крытом скалодроме в пермском спортивном комплексе имени В.П. Сухарева. В двадцатку лучших вошёл спортсмен из Мурманской области.

В Спартакиаде приняли участие порядка 120 юношей и девушек из 32 регионов России. Они соревновались в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность. Сильнейшие спортсмены 2007-2008 годов рождения определялись на всероссийских юношеских соревнованиях в Воронеже, Перми и Калининграде.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманскую область на соревнованиях представлял Павел Казаков – воспитанник Анастасии Балагуриной из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. Он занял 18 место в лазании на трудность.

Лазание на трудность — технически один из самых сложных видов скалолазания, требующий от спортсмена высочайшего уровня организации и контроля, а также отточенности каждого движения. Высота – около 15 метров. У каждого спортсмена есть одна попытка и ограниченный лимит времени – 6 минут.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/