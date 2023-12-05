Павел Олейник назначен исполнительным директором Мурманского морского торгового порта

Новому директору 49 лет, образование получил в Симферопольском государственном университете по специальности «прикладная математика» и Российской академии имени Г.В. Плеханова – финансы и кредит.

С 2004 года работает в сфере портового хозяйства. В 2007 году стал вице-президентом по инвестициям Новороссийского морского торгового порта, а в 2011 году назначен управляющим директором Морского порта Санкт-Петербург.

Павел Олейник приступил к выполнению обязанностей исполнительного директора ММТП с 1 декабря 2023 года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253794%2Falbum-149919532_00%2Frev