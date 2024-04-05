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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 12:30

Павел Олейник: «Залог нашего движения вперед – профессиональный коллектив и уникальные возможности ММТП»

Итоги работы Мурманского морского торгового порта в первые месяцы года обсудили на встрече директор ММТП Павел Олейник и бригадиры двух грузовых районов предприятия. Руководитель компании поблагодарил присутствующих на встрече коллег и весь трудовой коллектив за «достойное выполнение задач в непростой зимний период».

«За минувшие месяцы мы решали не только традиционные для этого периода времени вопросы, но и работали с новыми вызовами. Первый квартал был очень непростым. А залогом того, что мы продолжаем созидательную работу, остаются уникальные возможности, которые есть у Мурманского морского торгового порта, и хороший, высокопрофессиональный коллектив», - подчеркнул Павел Олейник.

В числе знаковых событий директор отметил введение в эксплуатацию после реконструкции причала №2. Теперь его проектная глубина увеличилась до 12,35 метра и до 284 метров - длина причальной линии. Проведенные работы были включены в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации. А также поступление в порт современных погрузчиков производства Китая.

В рамках встречи директор предприятия и представители комплексных бригад обсудили все вопросы, которые в настоящий момент интересуют представителей трудового коллектива. Речь шла об приобретении и эксплуатации техники, ее ремонте, качестве выполнения работ, заработной плате различных категорий работников. На основную часть вопросов были даны конкретные ответы, другая часть - взята в работу. Решения по ним будут приняты после детального и всестороннего изучения со стороны профильных служб предприятия с учетом конкретных предложений портовиков. Как отметил Павел Олейник, подобные встречи станут регулярными, а в случае необходимости представители трудового коллектива всегда могут оперативно обратиться к руководству компании для принятия необходимых решений.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254693%2Falbum-149919532_00%2Frev

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