Павел Самусенко стал абсолютным чемпионом международных соревнований по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»

В Санкт-Петербурге завершились XIX международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Мурманскую область представлял воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Павел Самусенко. Тренер – Екатерина Лебедик.

Наш земляк одержал победу на дистанциях 50 метров, 100 и 200 метров на спине. Кроме того, титулованный пловец завоевал «золото» в смешанной комбинированной эстафете и смешанной эстафете вольным стилем 4*50.

По завершении международных соревнований северянин стал абсолютным чемпионом. Также Павел Самусенко показал шестой результат в истории плавания на дистанции 100 метров на спине.

Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/559710/#&gid=1&pid=4