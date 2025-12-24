Мурманская область. Арктика (16+)24.12.25 15:30
Павел Самусенко стал абсолютным чемпионом международных соревнований по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
В Санкт-Петербурге завершились XIX международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Мурманскую область представлял воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Павел Самусенко. Тренер – Екатерина Лебедик.
Наш земляк одержал победу на дистанциях 50 метров, 100 и 200 метров на спине. Кроме того, титулованный пловец завоевал «золото» в смешанной комбинированной эстафете и смешанной эстафете вольным стилем 4*50.
По завершении международных соревнований северянин стал абсолютным чемпионом. Также Павел Самусенко показал шестой результат в истории плавания на дистанции 100 метров на спине.
Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/559710/#&gid=1&pid=4
