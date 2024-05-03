Павел Самусенко стал победителем третьего этапа Кубка России по плаванию

В Южно-Сахалинске завершился третий этап Кубка России по плаванию 2024 года. По результатам соревнований Павел Самусенко одержал победу на дистанции 50 метров на спине и стал серебряным призёром на дистанции 100 метров на спине.

По итогам двух дистанций Павел стал победителем третьего этапа Кубка России по плаванию, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru