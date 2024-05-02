Павел Самусенко завоевал два «серебра» и «бронзу» на международных соревнованиях по плаванию

Павел Самусенко в составе российской сборной принял участие в международных соревнованиях по плаванию, которые прошли в Баня-Луке (Республика Сербская) 27 и 28 апреля.

По завершении соревнований Павел завоевал серебряные медали на дистанции 50 метров на спине и на дистанции 100 метров в стиле баттерфляй. Также спортсмен стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров на спине, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru