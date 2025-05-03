Павел Самусенко завоевал две золотые медали на втором этапе Кубка России по плаванию

С 29 по 30 апреля в Южно-Сахалинске проходил второй этап Кубка России по плаванию. Соревнования принесли северянину Павлу Самусенко две золотые медали на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине.

Павел тренируется в комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска под руководством Екатерины Лебедик.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/