Мурманская область. Арктика (16+)03.05.25 12:00
Павел Самусенко завоевал две золотые медали на втором этапе Кубка России по плаванию
С 29 по 30 апреля в Южно-Сахалинске проходил второй этап Кубка России по плаванию. Соревнования принесли северянину Павлу Самусенко две золотые медали на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине.
Павел тренируется в комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска под руководством Екатерины Лебедик.
Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».
Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/
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