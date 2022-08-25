Павел Школянский из Мурманска стал победителем первого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Он реализуется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Павел попробовал свои силы в решении задачи по планированию маршрута для группы роботов с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. После победы северянин поступил на бюджет в магистратуру в рамках «AI Talent Hub» «Инженерия машинного обучения» в ИТМО. На вступительном экзамене он получил дополнительные баллы за статус в проекте и решение, созданное на хакатоне.

Мурманчанин работает программистом в областной клинической больнице, около четырех лет изучает направление «Data Science», проходя различные курсы, повышая квалификацию и участвуя в хакатонах.

«В нашей команде на конкурсе было пять человек – мы не были знакомы и не представляли уровень знаний и опыта друг друга. Моя первоначальная мотивация в хакатоне – получение нового интересного опыта, общение с участниками команды. У нас было понимание примерных методов решения заинтересовавших задач и довольно много времени на подготовку. Тут необходимо упомянуть наших кураторов и организаторов хакатона, благодаря их незримой, но ощутимой поддержке, та самая подготовка и энергия, полученная от достигнутого результата на соревнованиях, не были потрачены впустую. В рассылке от конкурса я узнал, что могу попробовать поступить на магистерскую программу «Инженерия машинного обучения» в ИТМО, рассказал сокомандникам. Мы не поступили бы без участия, а главное, победы нашей нашей команды в конкурсе «Цифрового прорыва» , – рассказывает Павел.

Магистерская программа ИТМО «Инженерия машинного обучения» создана совместно с компанией «Napoleon IT». Особенность программы в том, что студенты будут учиться онлайн под руководством опытных менторов в формате распределенного проектного офиса как в крупных ИТ-компаниях ― и за два года получат навыки, соответствующие уровню «Middle Machine Learning Engineer». Дмитрий Ботов, руководитель магистратуры «Инженерия машинного обучения» в ИТМО и проекта «AI Talent Hub», рассказал о целях данной программы.

«Одна из ключевых задач программы — набрать уверенных «Junior», «Junior +» ребят, мотивированных на профессиональное развитие в «Middle» специалиста. Поэтому мы рассматривали в первую очередь тех, у кого есть проектный опыт по ML/DS. Победители хакатона «Цифровой прорыв» на практике доказали, что имеют хорошую базу и готовы бороться с трудностями, которые их ожидают. Этот путь будет непростой. Но если человек определился в жизни и четко знает, каких результатов хочет достичь, то у него все получится! А менторы программы из ведущих ИТ-компаний будут студентам в этом помогать».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов.

Фото: пресс-служба РАЭК.