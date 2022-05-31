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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 15:30

Павел Школянский из Мурманской области вошёл в число победителей окружного конкурса по искусственному интеллекту

Подведены итоги первого окружного конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходил на площадке Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.

Павел Школянский из Мурманской области в составе команды «Northwest_wind» стал победителем по заданию Центра когнитивного моделирования МФТИ и научно-исследовательского Института искусственного интеллекта AIRI в окружном соревновании по искусственному интеллекту. Команда представила своё решение по стратегии планирования маршрута для группы роботов (агентов).

Всего на конкурс зарегистрировались 627 человек. До защит дошли 49 команд. Участникам соревнования предложили решить три задания на основе методов искусственного интеллекта. По итогам девять команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 млн  800 тысяч рублей.

«Приятно осознавать, что так много талантливых и амбициозных ребят уже стали частью нашего проекта. Особенно интересно, что в конкурсе команды складываются из семей, друзей, однокурсников, знакомых. Можно с уверенностью сказать, что «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» объединяет единомышленников и вовлекает все больше людей в сферу искусственного интеллекта, – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. – Из раза в раз наши конкурсанты показывают действительно достойный уровень подготовки и огромный потенциал. На хакатоне они продемонстрировали сильные решения, которые вполне можно реализовать на практике уже в ближайшем будущем. Уверен, что постановщики задач тоже это отметили и возьмут на вооружения многие ваши наработки».

Хабаровск передал эстафету другим локациям конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Ближайший окружной конкурс проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 3 по 5 июня в Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта. Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», организационный партнер – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего на 2022 год запланировано проведение в разных регионах России 8 окружных конкурса – это гибридные соревнования регионов с единой турнирной таблицей. На каждый такой этап будут поставлены от 3 до 5 комплектов задач. Также пройдут 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2500 человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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