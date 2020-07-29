«Павел Симонов», новый водолазный катер Северного флота, спустили на воду
Очередной рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 сошёл со стапеля «Завода Нижегородский Теплоход» («ЗНТ»).
Как сообщает пресс-служба верфи, однопалубный катер имеет стальной корпус с ледовыми усилениями, с одноярусной алюминиевой надстройкой, двухвальной дизельной энергетической установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством. Судно предназначено для водолазных работ на глубинах до
Приказом Главнокомандующего ВМФ новому РВК присвоено почётное наименование «Павел Симонов», в честь первого начальника управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Симонова Павла Владимировича.
Крестной матерью катера стала начальник отдела информационных технологий предприятия Н.В. Рыжова.
Ожидается, что до 25 октября 2020 года РВК будет направлен в порт приписки на Северный флот.
Наша справка:
Симонов Павел Владимирович родился 27 июля 1884 года в Ярославской губернии. В 1904 году Симонов получил чин мичмана с назначением в Черноморский 35 экипаж. Через 5 лет приказом по Морскому ведомству Павел Владимирович был переведен на Балтийский флот в звании старшего штурмана. В 26 лет он получает квалификацию водолазного офицера. Мужество, честь и доблесть Российского офицера Симонова была отмечена большим количеством наград. Досрочно, за отличия по службе, Павел Владимирович получил чин капитана 2 ранга в