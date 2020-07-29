«Павел Симонов», новый водолазный катер Северного флота, спустили на воду

Очередной рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 сошёл со стапеля «Завода Нижегородский Теплоход» («ЗНТ»).

Как сообщает пресс-служба верфи, однопалубный катер имеет стальной корпус с ледовыми усилениями, с одноярусной алюминиевой надстройкой, двухвальной дизельной энергетической установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством. Судно предназначено для водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трёх баллов, поисковых, осмотровых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Также используется при тушении пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м , а также для откачки воды с аварийного судна и выдачи электропитания на аварийное судно.

Приказом Главнокомандующего ВМФ новому РВК присвоено почётное наименование «Павел Симонов», в честь первого начальника управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Симонова Павла Владимировича.

Крестной матерью катера стала начальник отдела информационных технологий предприятия Н.В. Рыжова.

Ожидается, что до 25 октября 2020 года РВК будет направлен в порт приписки на Северный флот.

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