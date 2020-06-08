Паводковая ситуация в Кольском районе остаётся напряженной

8 июня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл заседание комиссии по ЧС п ПБ. Главный вопрос повестки дня – паводок. И хоть уровень водоёмов постепенно спадает, пока ситуация в районе остаётся напряженной.

Накануне энергетики сообщили о том, что из-за паводка на водохранилище Серебрянской ГЭС-15, которая находится в непосредственной близости от посёлка Туманный, складывается достаточно серьёзная ситуация. К середине мая 2020 года запасы снега на водохранилище превышали норму на 222%. Интенсивное таяние продолжается до сих пор. На данный момент приток воды из реки Воронья и озера Ловозеро в Серебрянское водохранилище составляет 1545 куб. м/с. Пик паводка прогнозируется 13 июня, в связи с этим энергетики ввели на данной ГЭС режим повышенной готовности. В ПАО «ТГК-1» подчеркивают, что угроза разрушения гидротехнического сооружения отсутствует, однако в зону возможного подтопления попадает автоподъезд к посёлку Туманный. До самого населенного пункта вода не поднимется.

На сегодняшний день на ГЭС-15 и ГЭС -16 работают 16 человек. На случай возможной эвакуации они обеспечены транспортом повышенной проходимости, который приедет за ними из ближайшего посёлка. Создан запас продовольствия и в магазине самого Туманного.

Обсудили на совещании и происшествия, связанные с разливом других рек, находящихся на территории Кольского района.

С 28 мая подтопленной находится насосная станция на р. Малая Лавна, которая подаёт воду в сп. Междуречье. Несмотря на паводок, водозабор продолжает работать. В случае его остановки питьевую воду в населенные пункты будут завозить автоцистернами.

Постепенно нормализуется обстановка и в Кильдинстрое. Напомним, ещё 4 июня на территории населенного пункта был введён режим «Чрезвычайная ситуация». По состоянию на десять часов сегодняшнего утра уровень воды на ул. Набережной в районе дома № 14 снизился на 5 см , вода уходит и с проезжей части. Проведена отсыпка проезда к жилому дому по адресу Железнодорожный тупик, д. 13. Откачивается регулярно вода и из подвального помещения социального приюта «Берегиня». Данные работы проводит ГОУП «Мурманскводоканал».

Спадает вода и в ДНТ «Кильдинское». За 10 часов уровень снизился на 5 см . При этом на данный момент подтопленными остаются 11 домов и 19 участков. Для жителей открыт временный пункт размещения, организована возможность забора питьевой воды (скважина), установлены биотуалеты. В дачном поселке круглосуточно дежурят полицейские.

Остается пока подтопленным и водозабор на ж/д ст. Магнетиты. Сооружение отключено с 4 июня. Оборудование демонтировали и подняли повыше, вне зоны подтопления. Вода в населенный пункт подвозится автоцистернами. На сегодняшний день уровень паводка снижается.

Из-за разлива реки Кола в посёлке Шонгуй подтопленными оказались 10 хозяйственных построек и 3 частных участка. Вчера вечером в населенном пункте вода спала на 60 сантиметров , её уровень продолжает снижаться и сегодня.

Спала вода и в Кротовом ручье поселка Мурмаши. Напомним, ещё в конце прошлого месяца в населенном пункте был подтоплен автодорожный мост на улице Мира. Строение закрыли, автотранспорт пустили в объезд, через улицы Лесная и Нижнетуломская. За последние сутки уровень воды в ручье снизился еще на 11 сантиметров , однако пользоваться мостом еще нельзя. Его безопасность проверяют специалисты.

Продолжает оставаться под водой и одна из секций подвесного пешеходного моста в районе ж/д. ст. Лопарская. Его подтопило 4 июня. Динамика на участке также положительная, уровень Колы продолжает понемногу опускаться.

Затруднен проезд и к двум дачным посёлкам в районе Зверосовхоза. 5 июня вода размыла грунтовую дорогу ведущую к ДНТ «ПрофСнаб» и СТ «Сельский строитель». Помимо этого паводок подтопил несколько дачных участков. Для проезда оперативных служб найден альтернативный проезд, он расположен выше грунтовки. В ближайшее время размытые подъездные пути планируют привести в порядок: отсыпать их щебнем и выровнять грейдером.

Угроз размытия дамб пометохранилищ бывших птицефабрик «Снежная» и «Мурманская» нет, сообщает администрация Кольского района.