ПДС-копилка: в России с 1 января заработала Программа долгосрочных сбережений для граждан

В России с 1 января 2024 года заработала Программа долгосрочных сбережений (ПДС). «Главная цель программы - помочь гражданам накопить на крупные долгосрочные цели - покупку квартиры, образование детей, дополнительный доход на пенсии», - сообщил «Российской газете» министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом государство обеспечит не только сохранность сбережений, но и дополнительно поддержит участников ПДС - и рублёём, и льготами.

Силуанов рассказал, что в течение первых трёх лет участия в программе государство будет софинансировать взносы граждан - до 36 тысяч рублей в год. То есть, если вкладчик вносит по 3 тысячи в месяц, на каждый рубль добавят ещё рубль. Кроме того, по его словам, со взносов можно получать налоговый вычет - 13%, или до 52 тысяч рублей в год. А если оставлять эти средства в программе, не выводить их, будут расти и сами накопления, и инвестдоход по ним. «В программу можно перевести сформированные ранее пенсионные накопления, которые управляются и приумножаются в НПФ. Деньги должны работать - и в ПДС они принесут пользу своим владельцам», - пояснил глава Минфина РФ.

Минимальный срок участия в программе - 15 лет. Но деньгами можно воспользоваться и раньше: использовать их на дополнительные ежемесячные выплаты по достижении 55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин.

Участие в программе - добровольное и безопасное: государство гарантирует сбережения участников ПДС на сумму до 2,8 млн рублей, отметил Антон Силуанов. Это вдвое выше, чем страховка по вкладам в банках, подчеркнул он.