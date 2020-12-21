Печенгские мотострелки победили в чемпионате армейского корпуса Северного флота по гиревому спорту

В армейском корпусе Северного флота состоялся чемпионат по гиревому спорту (армейскому гиревому рывку) среди военнослужащих мотострелковых бригад, соединения морской пехоты и частей Мурманского территориального гарнизона. В них приняли участие более 30 спортсменов из 4-х команд, а также выступавших за себя лично.

Соревнования проводились в пяти весовых категориях: до 65, до 75, до 85, до 95 и свыше 95 килограммов. Кроме того, участники были разделены на 3 возрастные группы: до 30 лет, с 30 до 40 лет и старше 40 лет.

В весовой категории до 65 кг. победил представитель отдельной мотострелковой бригады из Печенги (команда «Печенга») Михаил Востриков, второе место досталось его сослуживцу Константину Мазанову, а третьим стал Алексей Абрамов из батальона управления армейского корпуса СФ.

В весовой категории до 75 кг. первое место занял Даниил Семериков, представлявший команду «Арктика» арктической бригады, второе место заслужил Сергей Свечников из команды морской пехоты «Спутник», третье место получил Лев Суворов из «Печенги».

В весовой категории до 85 кг. первое место занял морской пехотинец Даниил Неклюдов из команды «Спутник», второе место - Игорь Анисимов (личное первенство), третье место взял представитель команда «Арктика» Михаил Мальков.

В весовой категории до 95 кг. чемпионом стал Никита Осинин личное первенство, второе и третье место заняли Константин Ганин и Андрей Капустин из команды «Печенга».

Среди самых тяжёлых участников первое и третье место заняли военнослужащие Печенгской мотострелковой бригады Ярослав Треферов и Александр Мануилов, а между ними оказался морской пехотинец Артем Бакай.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам командного зачёта победила сборная отдельной мотострелковой бригады «Печенга», второе место заняла команда «Арктика» арктической бригады, а третьей место - у команды морской пехоты «Спутник».