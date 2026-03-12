Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Печенгского муниципального округа Алексеем Пеньшиным. В ходе беседы обсудили ключевые задачи развития территории, реализацию программы реновации, работу с жителями военных гарнизонов и формирование управленческой команды округа.

11 марта Алексей Пеньшин был избран главой Печенгского муниципального округа. До этого, с 12 февраля этого года он занимал пост временно исполняющего полномочия главы.

Поздравляя его с избранием, губернатор отметил высокий уровень доверия со стороны депутатов и подчеркнул важность предстоящей работы.

«Особенно хочу отметить, что вы были избраны единогласно — это хороший показатель доверия. Впереди ещё много работы. Особое внимание необходимо уделять населённым пунктам, где живут наши военнослужащие и их семьи. Многие из них сегодня выполняют свой долг по защите Отечества, поэтому поддержка гарнизонов и семей военных должна быть особой. Рассчитываю, что вы будете относиться к этому максимально ответственно», — отметил Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул значимость продолжения программы реновации, включая её новый этап, и отметил, что Печенгский округ является важной приграничной территорией, где требуется взвешенная и ответственная работа органов власти.

«Предстоит большой объём задач, в том числе по программе реновации. У округа уже есть серьёзный опыт реализации подобных проектов, и важно сохранить внимательное и чуткое отношение к людям. Со своей стороны правительство области и федеральный центр будут оказывать необходимую поддержку», — подчеркнул губернатор.

Алексей Пеньшин, в свою очередь, отметил, что уже начал активную работу с жителями округа и обозначил основные направления дальнейшей деятельности.

По его словам, за время работы в статусе временно исполняющего полномочия удалось провести встречи с жителями военных городков и определить ряд проблемных вопросов. Все обращения систематизированы, по ним назначены ответственные и установлены сроки исполнения.

«Задачи понятны. Жители очень открытые и искренние люди, и в основном речь идёт о конкретных, точечных вопросах — где-то требуется решение хозяйственных проблем, где-то внимание к инфраструктуре. Все сигналы жителей уже систематизированы, и мы берём их в работу. Понимаю всю ответственность за программы реновации и подготовку её нового этапа, а также за продолжение реализации плана «На Севере — жить!», — отметил Алексей Пеньшин.

Он также сообщил, что в настоящее время прорабатываются вопросы нового соглашения с горно-металлургической компанией — градообразующим предприятием округа, которое традиционно участвует в развитии территории и поддержке социальных проектов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по развитию Печенгского округа, повышению качества жизни жителей и реализации ключевых инфраструктурных и социальных проектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563729/#&gid=1&pid=1