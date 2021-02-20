Печенгскому муниципальному округу - новую экономику

Программа социально-экономического развития Печенгского муниципального округа была вчера утверждена на выездном заседании правительства Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса. Она была сформирована на базе концепции, разработанной совместно «Норникелем», Кольской ГМК, правительством области и муниципальными властями для формирования условий устойчивого развития округа после закрытия плавильного производства Кольской ГМК в посёлке Никель.

- Я благодарен компании «Норникель» и руководству Кольской ГМК, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Закрытие производства - непростая история, это очень тонкий, щепетильный вопрос. Сегодня мы видим, что процесс был произведен добросовестно. Впереди не менее амбициозная задача – придать территории новый импульс развития в интересах населения. Основным инструментом её решения станет программа, которая была принята сегодня. Могу сказать, что это яркий пример государственно-частного партнёрства.

Программа рассчитана до 2025 года, включает около 50 мероприятий и 4 основных раздела: формирование новой экономики, развитие социальной сферы, модернизация жилья и инфраструктуры, создание комфортной городской среды.

- Меры поддержки, которые будут оказаны Печенгскому округу по программе развития, помогут создать новую экономику, придадут округу новую жизнь, - отметил вице-президент – руководитель Кольского дивизиона «Норникеля», генеральный директор АО «Кольская ГМК» Евгений Борзенко. – Компания со своей стороны активно участвует в работе по развитию, привлекая новых инвесторов, готовых вести здесь свой бизнес, вкладывая средства в обновление и создание новой инфраструктуры Печенгского округа.

Развитию региона будут способствовать ряд проектов, в том числе проекты создания металлургического мини-завода, предприятия по производству абразивных материалов, эко-завода по переработке вторичных пластиковых материалов, форелевого хозяйства и молочно-товарной фермы.

Одним из перспективных направлений формирования новой экономики Печенгского округа определены туристическая отрасль и сопутствующие ей сферы общепита и гостиничного бизнеса. В частности, в поселке Никель планируется построить Парк активного отдыха и экстремальных видов спорта и создать торгово-пешеходную зону.

Планы развития также затрагивают социальную сферу и жилищно-коммунальный сектор, по нескольким направлениям будет активно развиваться приграничное сотрудничество.