Печенгскому округу исполнилось 80 лет

С юбилейной датой северян поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой на торжественном мероприятии в Заполярном:

— Вклад многих поколений жителей района в развитие промышленности и укрепление экономической мощи страны и региона – огромен. Именно люди всегда определяли особую атмосферу, дух Печенгской земли. Сегодняшний день муниципального образования полнится новыми событиями, датами и делами. История продолжается, и у района впереди много хороших и добрых юбилеев. Потенциал Печенгского округа и трудолюбие жителей позволяют верить в самые смелые перспективы.

Со словами поздравления к жителям района также обратилась депутат областной Думы Любовь Черепанова. Парламентарии пожелали всем успехов в труде, новых свершений на благо процветания своей малой Родины.

От имени Мурманской областной Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем Печенгского округа были вручены Благодарственные письма Игорю Пенских, Александру Никулину и Марии Оплетаевой.

Фото (М. БЛОХИНОЙ): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32984/