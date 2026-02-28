«Педагог года - 2026»: подведение итогов конкурса профессионального мастерства в Заозерске

В Детской музыкальной школе Заозерска состоялось подведение итогов конкурса «Педагог года - 2026». Мероприятие стало ярким событием в образовательной жизни города.

В этом году в конкурсе приняли участие шесть талантливых и увлечённых педагогов. Участники успешно продемонстрировали профессиональные навыки, креативный подход к обучению и искреннюю любовь к детям.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, победителями в номинациях конкурса стали:

«Сердце отдаю детям» — Кривошеина Екатерина Станиславовна, преподаватель ДМШ;

«Воспитатель года» — Каняускас Наталья Сергеевна, воспитатель ДОУ №2 «Радуга»;

«Педагогический дебют в номинации «Педагогический триумф» — Перепелицына Юлия Владиславовна, учитель‑логопед ДОУ №4 «Сказка»;

«Педагогический дебют в номинации «Учитель года» — Кокшарова Анастасия Владимировна, учитель начальных классов 289 школы;

«Педагогический дебют в номинации «Сердце отдаю детям» — Петров Максимилиан Алексеевич, тренер‑преподаватель ДЮСШ.

Звание абсолютного победителя конкурса «Педагог года - 2026» завоевала Юлия Владиславовна Перепелицына.

Заслуженные награды победителям вручили заместитель главы ЗАТО город Заозерск Таисия Николаевна Легкая и председатель Совета депутатов Игорь Викторович Винокур.

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457279846%2Fwall-171749274_46932