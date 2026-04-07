Мурманская область. Арктика (16+)07.04.26 13:00

Педагог из Кандалакши стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре образования «Лапландия» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В этом году конкурс объединил 41 участника из разных муниципалитетов.

В течение недели участники демонстрировали профессиональные компетенции, современные образовательные практики и умение выстраивать эффективное взаимодействие с детьми. В рамках программы они также посетили центр научно-технологического творчества «Родина», где познакомились с современными образовательными пространствами и возможностями для развития детей в сфере науки и технологий.

По решению комиссии победителем регионального этапа конкурса признан педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» Кандалакши Павел Забродин.

Призёрами стали педагог Центра дополнительного образования Кольского округа Елизавета Коверина и педагог Центра развития творчества детей и юношества «Полярис» Мончегорска Екатерина Хлебосолова.

«Сегодня дополнительное образование играет ключевую роль в раскрытии потенциала каждого ребёнка, помогает ему найти свои интересы и определиться с будущим. В Мурманской области благодаря реализации национальных проектов и губернаторского плана «На Севере – жить!» этим направлением охвачено порядка 90% детей, и наша задача – и далее создавать условия для развития системы, поддерживать педагогов и внедрять современные образовательные практики», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Министр поблагодарила участников за высокий профессионализм, преданность делу и вклад в развитие дополнительного образования. По решению главы региона Андрея Чибиса победитель конкурса получает премию в 250 тысяч рублей, призеры – до 100 тысяч рублей.

Также поздравили конкурсантов депутат областной Думы Лариса Орлова и руководитель фракции партии «Единая Россия» Ирина Просоленко, председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, конкурс «Сердце отдаю детям» проводится в регионе более 20 лет и является важной площадкой для выявления и поддержки талантливых педагогов, распространения передового опыта и повышения престижа профессии.

Победитель регионального этапа представит Мурманскую область на всероссийском уровне.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565200/#&gid=1&pid=5

