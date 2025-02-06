Педагог из Кировска стала послом форума классных руководителей-2025

Завершился всероссийский отборочный конкурс претендентов на роль посла форума классных руководителей (ФКР) от каждого региона. Их задачи — сплотить классных руководителей области вокруг новых интересных проектов, продвигать воспитательные инициативы коллег, организовывать и содействовать участию классных руководителей в мероприятиях и конкурсах, помогать им.

Кандидаты на статус посла ФКР проходили сложные отборочные этапы: снимали тематический видеоконтент, заполняли анкеты, рассказывали о своих значимых достижениях, на собеседованиях объясняли, какой они видят миссию посла и какие мероприятия планируют организовать.

От Мурманской области было несколько претендентов, представляющих школы и колледжи. Послом ФКР выбрана Светлана Канарская, учитель английского языка, классный руководитель школы №7 города Кировска. По её мнению, участие в форуме имеет большое значение для профессионального будущего педагога и накладывает ответственность перед коллегами за развитие классного руководства в области.

«Мой опыт сотрудничества и участия в организационных группах межмуниципальных мероприятий Ассоциации классных руководителей Мурманской области, а также поддержка коллег помогут мне привлечь больше внимания к воспитательной работе, содействовать созданию условий для нашего профессионального роста и найти новых единомышленников», — отметила она.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, Всероссийский форум классных руководителей проводится Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России ежегодно начиная с 2021 года и объединяет классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны. В 2023 году у форума было 23 амбассадора, в 2024-ом — 90 послов из всех регионов России и Байконура.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/