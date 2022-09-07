Педагог из Мурманска претендует на победу в телешоу «Классная тема!»

Телеканал «Россия 1» и Министерство просвещения РФ провели первый отборочный этап конкурсантов в телешоу «Классная тема!». Из нескольких тысяч претендентов жюри отобрало 35 лучших. В число полуфиналистов вошла учитель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова.

За три года классного руководства она успела набраться достаточно опыта, чтобы не дрогнуть перед грозным словом «телешоу». Большую поддержку участница получила от своего руководителя — директора лицея, в котором она работает.

«Ты растёшь, развиваешься, совершенствуешься в профессии, если твою инициативу и стремления поддерживает и помогает реализовать руководитель. Не буду скрывать, что мне повезло «быть на одной волне» с лучшим педагогическим коллективом», — рассказывает Дарьяна.

Дальше из влюбленных в профессию мастеров в результате отберут семь финалистов, которые представят оригинальный вариант преподавания своего предмета. Это и станет главным испытанием конкурса.

Место и форма урока могу быть разными, все зависит только от фантазии и профессионализма учителей. Учениками лучших педагогов станут не только телезрители, но и известные личности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, авторы проекта не сомневаются: будет очень интересно и полезно. Тем более, количество поступивших заявок на конкурс превзошло все их ожидания.

Фото: https://gov-murman.ru