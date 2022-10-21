Педагог из Мурманска принимает участие во всероссийском проекте

Всероссийский форум классных руководителей приглашает учителей присоединиться к проекту «Книга автобиографий учителей ФКР».

Идею предложила участница форума классных руководителей, учитель биологии и географии из Бурятии Елена Вострикова. В издании будут представлены небольшие автобиографии педагогов с 70-х годов до современности.

Задача книги – рассказать читателю о преемственности поколений представителей данной профессии, а также вдохновить на плодотворную работу будущих педагогов.

Участием в проекте заинтересовалась учитель географии Гимназии №2, участница II Всероссийского форума классных руководителей Татьяна Бровкина. Она уже написала свою историю и направила организаторам. Главный вопрос, на который предстоит ответить всем героям книги: «почему учителя выбрали именно эту профессию?».

«Я всегда хотела работать с людьми. Это стремление и любовь к природе, путешествиям, познанию окружающего мира вылились в желание передавать накопленные знания другим», — рассказала Татьяна Бровкина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, книга будет опубликована в 2023 году в рамках Года педагога и наставника. К проекту приглашают присоединиться заполярных учителей. Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2022 года на электронную почту evostrikova69@mail.ru.

Фото: https://gov-murman.ru